Tutto sull’album di Alex dopo Amici | esce Non Siamo Soli

esce il 10 giugno l'album di Alex, concorrente di Amici di Maria De Filippi. Si intitola Non Siamo Soli e verrà rilasciato con l'etichetta discografica 21 Co. A pubblicare il disco con questa casa discografica anche il compagno di talent show, Luigi Strangis. Un'etichetta indipendente, dunque, sosterrà il percorso post talent dei due concorrenti più apprezzati dell'attuale edizione del programma TV di Maria De Filippi, entrambi spinti a questa scelta dopo un confronto con il responsabile musicale del programma. Alex ha raccontato l'incontro con Mamo Giovenco e il momento in cui gli è stato proposto di proseguire il suo percorso discografico con una struttura interna al programma. Carosello e Warner Music avevano espresso il desiderio di metterlo sotto ...

Tutto sull'album di Luigi Strangis dopo Amici L'album di Luigi Strangis dopo Amici uscirà il 3 giugno su etichetta 21Co , nuova casa discografica indipendente che supporterà anche Alex. "È STATO PER ME UN GRANDE ONORE SAPERE CHE ALCUNE DELLE ..."