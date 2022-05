Advertising

TV7Benevento : Titoli Stato: collocati 6,5 mld in Bot a 364 giorni, rendimenti positivi e in aumento - - gilamalfa : @LoredanaNavarra Adesso vedrà che qualche denuncia formale salterà fuori, ma essendo stato del mestiere se la denun… - salonerisparmio : RT @2didenari: @salonerisparmio @Assogestioni “Un’ #inflazione sana non mi spaventa. Dobbiamo tenere in considerazione la crescita improvvi… - 2didenari : @salonerisparmio @Assogestioni “Un’ #inflazione sana non mi spaventa. Dobbiamo tenere in considerazione la crescita… - Agenparl : Comunicato stampa - Aste titoli di Stato dell'11 maggio 2022) - -

la Repubblica

In questo clima, con l'allentamento della tensione sui titoli di Stato e lo spread calmo per ora sotto quota 200, in Piazza Affari dopo l'annuncio del programma di buy - back, sempre molto forte ...In allentamento la tensione in generale sui titoli di Stato europei e soprattutto sul prodotto del Tesoro, il cui rendimento scende al 2,93% dopo aver concluso alla vigilia a quota 2,99%. . Titoli di Stato, aste "pesanti" per il Tesoro in maggio e giugno. Con lo spauracchio dei tassi Il Tesoro ha collocato 6,5 miliardi in Bot a 364 giorni, a fronte di una richiesta pari a 9,73 miliardi (rapporto copertura 1,5). Il rendimento ponderato medio semplice dei titoli è pari allo 0,121%, ...