Sinner-Krajinovic | ATP Roma 2022 | c’è un precedente fortunato a Sofia

Jannik Sinner ha faticato davvero tanto, ma alla fine è riuscito ad avere la meglio sul connazionale Fabio Fognini nei sedicesimi di finale al Masters 1000 di Roma. Domani sarà dunque il turno degli ottavi, dove l'altoatesino dovrà vedersela contro il serbo Filip Krajinovic (n.54 del ranking). L'azzurro partirà sicuramente con i favori del pronostico, ma non sarà sicuramente un match facile. Tra Sinner e Krajinovic c'è soltanto un precedente: risale alle semifinali dell'ATP 250 di Sofia 2021, quando l'italiano vinse per 6-3 7-5 al termine di un match non così facile durato poco più di un'ora e 45 minuti. Si tratta di un precedente sicuramente fortunato, perché quel successo aprì le porte per la finale poi vinta da

