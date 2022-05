Sinner batte Fognini e va agli ottavi degli Internazionali di Roma

(Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - Fabiolotta ma a spuntarla è Jannik. Il derby italiano al secondo turnod'Italia", quinto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi 5.415.410 euro, in corso sulla terra rossa del Foro Italico a, premia il 20enne di Sesto Pusteria: 6-2 3-6, 6-3 dopo 2h03' di gioco il punteggio a favore dell'altoatesino, che affrontava per la prima volta in carriera il più esperto connazionale., che all'esordio aveva sconfitto Thiem, nel primo set non riesce a reggere il ritmo di, prova a tenergli testa prendendosi qualche rischio ma il numero 13 del mondo è in assoluto controllo. Nel secondo parziale, al netto di una racchetta malmenata dopo un controbreak subito, il 34enne di Arma di Taggia cambia marcia e stavolta ...

Eurosport_IT : Sinner batte Fognini a pochi passi dall'Olimpico, dove si stanno sfidando Juventus e Inter, ma Jannik ne tifa un’al… - pietroraffa : Nel frattempo #Sinner batte #Fognini e scrive 'Forza Milan' sulla telecamera. Grandissimo ???? - SkySport : Sinner batte Fognini a Roma scrive 'Forza Milan' sulla telecamera. VIDEO #SkySport #SkyTennis #Sinner #Fognini… - giorgiogaias : RT @TRolfi: Il milanista #Sinner batte l'interista #Fognini l'11 maggio (data particolarmente significativa per i derby a tinte rossonere)… - ArmandoSoave85 : RT @Eurosport_IT: Sinner batte Fognini a pochi passi dall'Olimpico, dove si stanno sfidando Juventus e Inter, ma Jannik ne tifa un’altra...… -

In questo game si decide la partita,avanti 30 - 15. Fognini torna a fare punto. Poi commette un errore: 15 - 15. Record di presenze di sempre al Foro Italico: 36.803 spettatori .non ...Sulle palle corte (grazie a una delle quali vince il quinto game)mette in difficoltà il 35enne, che a volte fatica ad accorciare. Nella seconda frazione, l'atleta di Arma di Taggia si dà una ...Dopo aver battuto Fognini nel match di stasera, il tennista 20enne ha scritto “Forza Milan” su una telecamera. Speriamo anche che il Milan abbia la meglio sui nerazzurri nella corsa Scudetto che sta c ...Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Jannik Sinner vince il derby italiano con Fabio Fognini e si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali Bnl di tennis. L'altoatesino si è imposto in tre set ...