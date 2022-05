Rassegna stampa 11 maggio 2022 | l’incontro tra Biden e Draghi

Leggi su anteprima24

Benevento – "Nel loro incontro nello studio Ovale Joe Biden e il premier Mario Draghi hanno sottolineato il loro impegno a perseguire la pace sostenendo l'Ucraina e imponendo costi alla Russia": lo afferma la Casa Bianca in una sintesi del colloquio. Draghi ha detto che si deve 'utilizzare ogni canale per la pace, per un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati credibili'. In serata il resoconto Usa: i due statisti hanno discusso anche di misure sicurezza alimentare ed energia e si sono impegnati a lavorare insieme sulle crisi globali. 'Putin pensava di dividerci e ha fallito', ha detto Biden. 'Un'Unione europea forte è nell'interesse degli Usa', ha spiegato, che ha definito il premier italiano 'un buon amico e un grande alleato'.