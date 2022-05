Permessi Legge 104, addio al referente unico? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Potrebbe cambiare la regola del referente unico per chi fruisce di Permessi Legge 104. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 11 maggio 2022) Potrebbe cambiare la regola delper chi fruisce di104. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Permessi Legge 104, addio al referente unico? - bossi_p : RT @studiolegalebbd: Permessi ottenuti grazie alla #legge104 ma non utilizzati per assistere la madre #disabile: eccessivo il #licenziament… - BossiClaudio : RT @studiolegalebbd: Permessi ottenuti grazie alla #legge104 ma non utilizzati per assistere la madre #disabile: eccessivo il #licenziament… - studiolegalebbd : Permessi ottenuti grazie alla #legge104 ma non utilizzati per assistere la madre #disabile: eccessivo il… - wam_the : Permessi legge 104, facciamo chiarezza -