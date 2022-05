Perde il controllo dello scooter. Morto 42enne (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava, finendo rovinosamente sull’asfalto e Perdendo la vita. La vittima è un 42enne tarantino. L’incidente è avvenuto ieri sera sulla SS 7, all’altezza della rotatoria in direzione Massafra. Sul posto agenti della Polizia di Stato e sanitari del 118. first appeared on Tarantini Time Quotidiano. Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ha perso ilsul quale viaggiava, finendo rovinosamente sull’asfalto endo la vita. La vittima è untarantino. L’incidente è avvenuto ieri sera sulla SS 7, all’altezza della rotatoria in direzione Massafra. Sul posto agenti della Polizia di Stato e sanitari del 118. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

