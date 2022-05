Palermo Ladies Open trampolino di lancio per le azzurre (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – E' il torneo più importante d'Italia dopo gli Internazionali, sicuramente l'evento più prestigioso della Sicilia. Torna il grande tennis nell'isola con i Palermo Ladies Open-WTA 250, in programma dal 16 al 24 luglio sui campi in terra rossa del Country Time Club. Un'edizione numero 33 che si preannuncia già un successo e che presenta due importanti novità: il campo centrale avrà 1.800 posti a sedere ed il montepremi aumenterà da 250mila a 275mila dollari. “Ma la vera novità è il ritorno alla normalità – spiega all'Italpress il presidente del Country Time Club di Palermo, Giorgio Cammarata – Abbiamo vissuto male questi anni di pandemia, ma nonostante tutto il torneo ha avuto un boom di ascolti in tutto il mondo. Quest'anno diamo anche una svolta green: abbiamo messo l'illuminazione a led su tutti i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – E' il torneo più importante d'Italia dopo gli Internazionali, sicuramente l'evento più prestigioso della Sicilia. Torna il grande tennis nell'isola con i-WTA 250, in programma dal 16 al 24 luglio sui campi in terra rossa del Country Time Club. Un'edizione numero 33 che si preannuncia già un successo e che presenta due importanti novità: il campo centrale avrà 1.800 posti a sedere ed il montepremi aumenterà da 250mila a 275mila dollari. “Ma la vera novità è il ritorno alla normalità – spiega all'Italpress il presidente del Country Time Club di, Giorgio Cammarata – Abbiamo vissuto male questi anni di pandemia, ma nonostante tutto il torneo ha avuto un boom di ascolti in tutto il mondo. Quest'anno diamo anche una svolta green: abbiamo messo l'illuminazione a led su tutti i ...

