“Non ci sono più civili, abbiamo le mani libere”: assalto finale all’Azovstal (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag – Stretta finale delle forze russe contro Azovstal, l’acciaieria di Mariupol dove sono asserragliati il reggimento Azov e i marine ucraini: “Non ci sono più civili, abbiamo le mani libere“. E’ la replica a Zelensky che parla ancora di un centinaio di civili all’interno della struttura. A Donetsk intanto il presidente russo Vladimir Putin si congratula con il capo dell’autoproclamata Repubblica Popolare: “I nostri sforzi ci porteranno alla vittoria“. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova spiega che sono in corso “contatti con Kiev per i colloqui di pace”. Ma gli Usa avvertono: “La guerra non sarà breve”. Le milizie filo russe: “Non ci sono più civili ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag – Strettadelle forze russe contro Azovstal, l’acciaieria di Mariupol doveasserragliati il reggimento Azov e i marine ucraini: “Non cipiùle“. E’ la replica a Zelensky che parla ancora di un centinaio diall’interno della struttura. A Donetsk intanto il presidente russo Vladimir Putin si congratula con il capo dell’autoproclamata Repubblica Popolare: “I nostri sforzi ci porteranno alla vittoria“. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova spiega chein corso “contatti con Kiev per i colloqui di pace”. Ma gli Usa avvertono: “La guerra non sarà breve”. Le milizie filo russe: “Non cipiù...

