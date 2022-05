(Di mercoledì 11 maggio 2022) Metti un tendone dain un giardino in cui prima non c’era nulla, ed è subito magia! Se poi entrando, ci sono spettacoli, eventi, talk, laboratori parliamo di qualcosa da non perdere!Fvg è tutto questo! Una nuova iniziativa in programma per l’estate 2022 che viaggerà in diverse località del Friuli Venezia Giulia con la sua tournée itinerante e che è stata presentata per la prima volta da Lino’s&Co, il 10 maggio, in occasione di una conferenza stampa a cui hanno partecipato Davide Perissutti, direttore artisticoFvg; Angela Zappulla, referente comunale settore Cultura di Cividale del Friuli; (in video call) Riccardo Strano, direttore artistico del Muja Buskers Festival e Anna Zecchini dell’associazione Sparpagliati. LE DATE – Il progetto, nato da ...

Advertising

udine20 : Nasce il Circo Contemporaneo FVG - - Mirko79045720 : @Cp28690Paola Cmq l accezione 'eroe solitario' mi fa una tristezza infinita forse più di questo circo marcio di bu… - BK63805720 : l'Appia con i suoi 650 km fu il primo asse viario che nasce come'via publica' Dai marmi del Mausoleo di Cecilia Met… - Roxy66650979 : @cevansrws Bhe perchè magari lui tra gli altri è quello più raccomandato dalla produzione e da tutto il circo..per… -

Telefriuli

Domenica ricomincia la rassegna diteatro, sempre all'interno dello spazio di via Guicciardini. La rassegnadalla convinzione che l'arte circense è una forma di cultura da aprire al ...Uno spettacolo principale, che a sua volta si chiameràContemporaneo Fvg, sarà però al centro della programmazione. Si tratta di due performance che si intrecciano: una realizzata da un tre di ... Novità in regione: nasce 'Circo Contemporaneo Fvg' Metti un tendone da circo in un giardino in cui prima non c'era nulla, ed è subito magia! Se poi entrando, ci sono spettacoli, eventi, talk, laboratori parliamo di qualcosa da non perdere! Circo Conte ...FVG – Metti un tendone da circo in un giardino in cui prima non c'era nulla, ed è subito magia! Se poi entrando, ci sono spettacoli, eventi, talk, laboratori parliamo di qualcosa da non perdere! Circo ...