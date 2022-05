Lingard, una pretendente si ritira dalla corsa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Newcastle ha deciso di interrompere la trattativa con Jesse Lingard. Dopo negoziati durati mesi, i Magpies si sono tirati indietro. Complice... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Newcastle ha deciso di interrompere la trattativa con Jesse. Dopo negoziati durati mesi, i Magpies si sono tirati indietro. Complice...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Lingard, c'è una favorita - scudettiano : @jeanpauldl1998 Si ma sempre meglio Lingard a zero di un Bernardeschi a zero E comunque viene dalla Premier League… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Milan, spunta una nuova idea per il centrocampo - Fantacalcio : Calciomercato Milan, spunta una nuova idea per il centrocampo - AntonioGrammi : @DupsVLF Lingard è una merda ragazzi, 29 anni e non ha mai combinato niente. Com'è possibile che con l'arrivo degli… -