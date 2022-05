Le città del futuro devono essere come delle spugne (Di mercoledì 11 maggio 2022) Alla natura si risponde con la natura. Alle alluvioni e alle piogge torrenziali alternate a periodi di siccità – tra gli effetti più concreti dei cambiamenti climatici – si replica con alberi, tetti verdi, aiuole, parchi, stagni o laghi, ma anche con strade sterrate, sabbia e altre superfici permeabili in grado di assorbire velocemente l’acqua e di rallentare il deflusso superficiale. La sfida urbanistica del futuro – ma anche del presente – consiste nel rendere le città più spugnose (le città-spugna, o sponge cities in inglese), porose, capaci di reagire agli eventi climatici estremi e di utilizzare con lungimiranza le risorse idriche a disposizione. Soluzioni simili sono state applicate per la prima volta in Cina, un Paese particolarmente colpito dalle alluvioni e – al tempo stesso – da una carenza d’acqua dovuta al fatto che la ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Alla natura si risponde con la natura. Alle alluvioni e alle piogge torrenziali alternate a periodi di siccità – tra gli effetti più concreti dei cambiamenti climatici – si replica con alberi, tetti verdi, aiuole, parchi, stagni o laghi, ma anche con strade sterrate, sabbia e altre superfici permeabili in grado di assorbire velocemente l’acqua e di rallentare il deflusso superficiale. La sfida urbanistica del– ma anche del presente – consiste nel rendere lepiù spugnose (le-spugna, o sponge cities in inglese), porose, capaci di reagire agli eventi climatici estremi e di utilizzare con lungimiranza le risorse idriche a disposizione. Soluzioni simili sono state applicate per la prima volta in Cina, un Paese particolarmente colpito dalle alluvioni e – al tempo stesso – da una carenza d’acqua dovuta al fatto che la ...

