Lazio, Troncarelli. proroga pacchetti vacanza per persone con disabilità (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma – I pacchetti vacanza per persone con disabilità, finanziati dalla Regione Lazio e organizzati dagli Enti del Terzo Settore, potranno essere realizzati anche nel mese di luglio. Sono stati infatti prorogati i termini per la loro realizzazione. Tutti gli enti che sono stati ammessi al finanziamento potranno realizzare i soggiorni entro il 31 luglio 2022, nei tempi e con le caratteristiche previste dall'Avviso. "Abbiamo deciso di attuare una proroga in virtù del numeroso interesse che ha suscitato questa misura", spiega l'assessore alle Politiche sociali, welfare, beni comuni e Asp Alessandra Troncarelli. "In questo modo ribadiamo la nostra vicinanza sia alle famiglie, dal momento che i ragazzi potranno partire anche nel mese di luglio che ...

