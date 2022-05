Lazio Digital Its Academy: un’opportunità di formazione e lavoro per i giovani (Di mercoledì 11 maggio 2022) “La nascita del nuovo Lazio Digital ITS Academy a Roma, con 11 mesi di didattica laboratoriale in aula e 4 mesi di stage in azienda, è una grande opportunità e un bellissimo esempio di come gli Istituti Tecnici Superiori possono accompagnare i giovani nel percorso di formazione per acquisire nuove competenze in questo caso nel settore IT, sviluppo software e Digitale e allo stesso tempo garantire a questi ragazzi uno sbocco occupazionale sicuro. Siamo orgogliosi di aver avviato, come Regione, un percorso di riforma attraverso bandi pubblici per aumentare, potenziare e diversificare l’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori, come quello nato oggi a Roma, e che porterà alla creazione di nuove Fondazioni ITS e nuovi percorsi nell’ambito di quelle esistenti per raggiungere una copertura su tutto ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 11 maggio 2022) “La nascita del nuovoITSa Roma, con 11 mesi di didattica laboratoriale in aula e 4 mesi di stage in azienda, è una grande opportunità e un bellissimo esempio di come gli Istituti Tecnici Superiori possono accompagnare i giovani nel percorso diper acquisire nuove competenze in questo caso nel settore IT, sviluppo software ee e allo stesso tempo garantire a questi ragazzi uno sbocco occupazionale sicuro. Siamo orgogliosi di aver avviato, come Regione, un percorso di riforma attraverso bandi pubblici per aumentare, potenziare e diversificare l’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori, come quello nato oggi a Roma, e che porterà alla creazione di nuove Fondazioni ITS e nuovi percorsi nell’ambito di quelle esistenti per raggiungere una copertura su tutto ...

