Lavatrice: così la pulisci veramente dentro e fuori (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lavatrice, così la pulisci veramente dentro e fuori: i trucchi e i consigli per mantenere igienizzato quest’importante elettrodomestico. Ormai ci sembrano passate ere da quando, i panni sporchi, si lavavano a mano; in nessuna casa si può fare a meno di una Lavatrice, anche visti i ritmi frenetici a cui siamo posti quotidianamente e specie nelle famiglie numerose. I consigli per pulire veramente la Lavatrice, dentro e fuori (Foto: Pixabay).I lavaggi fatti da questo elettrodomestico sono spesso molti durante la settimana, ragione per cui è importante tenerlo pulito non soltanto per manutenzione, ma anche per avere un miglior risultato in termini di pulizia dei panni; ecco come fare per ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 11 maggio 2022)la: i trucchi e i consigli per mantenere igienizzato quest’importante elettrodomestico. Ormai ci sembrano passate ere da quando, i panni sporchi, si lavavano a mano; in nessuna casa si può fare a meno di una, anche visti i ritmi frenetici a cui siamo posti quotidianamente e specie nelle famiglie numerose. I consigli per pulirela(Foto: Pixabay).I lavaggi fatti da questo elettrodomestico sono spesso molti durante la settimana, ragione per cui è importante tenerlo pulito non soltanto per manutenzione, ma anche per avere un miglior risultato in termini di pulizia dei panni; ecco come fare per ...

Advertising

PerculoPio : Scusate io sapevo che se le lasci sulla lavatrice dopo un po’ le ritrovi lavate e stirate. Non è così? - salt4110 : @Lucillab4 Tutti i giacconi vanno là, il resto in lavatrice e qualcosa a mano. Speriamo sia bel tempo così finisco in fretta - fushinoya : due fra litigavano in lavanderia e io che facevo la lavatrice nel mentr così - dreamombra : Ho lavato Minnie in lavatrice e l'ho messa stesa al sole così, sto ridendo come una cretina - mimkadin : Vorrei vedere questo fenomeno se sarebbe così comprensiva se qualche ladro bisognoso gli entrasse in casa e gli rub… -