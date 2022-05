Juventus | Buffon | «Chiellini la mia roccia | con lui condiviso un pezzo di vita»

(Di mercoledì 11 maggio 2022) L’ex portiere bianconeroha parlato del suo rapporto con GiorgioGigi, storico ex portiere dellae ora al Parma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo rapporto con Giorgio– «È stato il mio centurione. Il giocatore con il quale ho speso più minuti in campo. E poi è stato la mia sicurezza, la mia». JUVE E NAZIONALE – «È stato, ed è ancora, un amico con il quale houndi. Molto più di un semplice giocatore, di un semplice compagno di squadra. Quando vivi assieme certe esperienze, ti rimangono dentro e non puoi cancellarle». FEELING SPECIALE – «Avevamo una complicità unica, perché ci conoscevamo alla ...

Advertising

Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Chiellini al passo d'addio: il tributo di #Buffon, altro simbolo della #Juventus. - MondoBN : LIPPI: “Juve-Inter? Un classico del calcio i - infoitsalute : Juventus, Buffon: “Chiellini una roccia. Merita una grande festa per il suo addio” - CalcioPillole : #Chiellini al passo d'addio: il tributo di #Buffon, altro simbolo della #Juventus. - TheMattDP10 : FERMI TUTTI: ORA È IL MOMENTO DELLA VERITÀ!! LA JUVENTUS NON PUÒ... -

L'ex portiere bianconeroha parlato del suo rapporto con Giorgio Chiellini Gigi, storico ex portiere dellae ora al Parma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo rapporto con Giorgio Chiellini. CHIELLINI ...La finale di stasera trae Inter sarà inevitabilmente speciale sia per Dybala che per Giorgio Chiellini: per il ... Chiellini e© LaPresseE ovviamente quella di stasera sarà l'ultima ...Sul mercato, diversi i nomi seguiti per la prossima stagione. Almeno un paio, sono nel mirino anche della Juventus, che teme dunque la doppia beffa. La Juventus vorrebbe Alessio Romagnoli per ...All’età di tredici anni, Buffon viene acquisito dalla squadra del Parma come ... Nel 2001 viene acquistato dalla Juventus, e nonostante qualche dubbio iniziale, l’uomo vince il suo primo scudetto con ...