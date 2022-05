Inter, la Curva Nord prepara la coreografia: ecco le istruzioni (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Curva Nord insieme a tutti gli altri tifosi pronta ad accompagnare l’Inter nella finale di Coppa Italia Manca ormai pochissimo alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. A far da supporto alla squadra di Simone Inzaghi ci saranno tantissimi tifosi nerazzurri che, guidati dagli ultras della Curva Nord, sono pronti a stupire con una coreografia da brividi. Cari Interisti! Stasera saremo all’Olimpico di Roma per giocarci la finale di Coppa Italia e anche per questa occasione abbiamo preparato una coreografia imponente. Come sempre ci sarà bisogno della massima collaborazione da parte di tutti affinché tutto vada alla perfezione. Non è nulla di complicato: dovrete solo alzare il cartoncino che troverete al ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lainsieme a tutti gli altri tifosi pronta ad accompagnare l’nella finale di Coppa Italia Manca ormai pochissimo alla finale di Coppa Italia tra Juventus e. A far da supporto alla squadra di Simone Inzaghi ci saranno tantissimi tifosi nerazzurri che, guidati dagli ultras della, sono pronti a stupire con unada brividi. Cariisti! Stasera saremo all’Olimpico di Roma per giocarci la finale di Coppa Italia e anche per questa occasione abbiamoto unaimponente. Come sempre ci sarà bisogno della massima collaborazione da parte di tutti affinché tutto vada alla perfezione. Non è nulla di complicato: dovrete solo alzare il cartoncino che troverete al ...

