Inferno in autostrada, schianto tra più mezzi: 4 morti e 2 feriti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Incidente mortale sulla A4: 4 vittime e due feriti. È successo nella mattinata di mercoledì 11 maggio nel tratto tra le uscite di Marcallo-Mesero e Arluno (in direzione del capoluogo lombardo). L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della Polstrada di Novara, competente per quel tratto di strada. Nel sinistro sono rimasti coinvolte due auto ed un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione l'impatto tra i due mezzi, un Renault Master e una Toyota Yaris, è avvenuto sulla corsia di sorpasso. Dopo pochi secondi sarebbe arrivato da dietro il furgone che ha centrato la macchina. Tra le 6 persone coinvolte, quattro sono morte e due sono ferite gravemente. Le persone decedute sono uomini tra i 30 e i 35 anni. Le vittime sono tutte di nazionalità pakistana. Per quanto riguarda i feriti, un uomo di 30 anni è stato trasportato con ...

