Il Paradiso delle Signore, l'interprete di Marcello: 'a brevissimo si ricomincia' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non è certamente una novità che tra i personaggi de Il Paradiso delle Signore, che prenderanno parte anche alla settima stagione, ci sia anche Marcello Barbieri. Stesso l'attore Pietro Masotti ha provveduto più volte a confermare la sua presenza. Non solo diverse settimane fa, mediante una Stories su Instagram, ma anche il giorno della messa in onda dell'ultima puntata della daily soap di Rai 1. Infatti, quel venerdì 29 aprile, Masotti ha scritto un post sui social in cui ha parlato del suo Marcello e di non vedere l'ora di scoprire cosa hanno in serbo gli autori per il suo personaggio nella prossima stagione. Di recente la star del Pds è tornato a parlare su Instagram dando una gradita notizia ai suoi numerosi fan. Nel medesimo post, inoltre, non è passato inosservato il siparietto con la sua collega ...

