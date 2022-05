Hilary Duff posa senza veli e arriva su Disney con How I Met Your Father (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sentirsi a proprio agio con il proprio corpo è difficile per molte di noi, complici standard spesso irraggiungibili. E, sebbene possa sembrare strano, anche le grandi star che tanto ammiriamo non sono esenti dal superare certe difficoltà. Del resto siamo donne, a prescindere dalla popolarità. Hilary Duff ha deciso di mettersi (letteralmente) a nudo e lo ha fatto in una splendida copertina e alcuni scatti realizzati per Women’s Health, a distanza di qualche mese dalla sua ultima gravidanza. Il corpo cambia sì, ma la vittoria più grande è accettarlo e accettarsi, prendersi cura di sé con tutto l’amore del mondo. Hilary Duff posa per la prima volta senza veli “È stato spaventoso…sapevo che farlo mi avrebbe terrorizzato e avevo ragione!” ha scritto la dolce ... Leggi su dilei (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sentirsi a proprio agio con il proprio corpo è difficile per molte di noi, complici standard spesso irraggiungibili. E, sebbene possa sembrare strano, anche le grandi star che tanto ammiriamo non sono esenti dal superare certe difficoltà. Del resto siamo donne, a prescindere dalla popolarità.ha deciso di mettersi (letteralmente) a nudo e lo ha fatto in una splendida copertina e alcuni scatti realizzati per Women’s Health, a distanza di qualche mese dalla sua ultima gravidanza. Il corpo cambia sì, ma la vittoria più grande è accettarlo e accettarsi, prendersi cura di sé con tutto l’amore del mondo.per la prima volta“È stato spaventoso…sapevo che farlo mi avrebbe terrorizzato e avevo ragione!” ha scritto la dolce ...

