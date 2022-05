Epatite acuta pediatrica, Ecdc: 106 casi in Ue di cui 35 in Italia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono tra 102 e 106 i casi di Epatite acuta a eziologia sconosciuta identificati nei bambini in Ue/Spazio economico europeo, dopo che è scattato l’alert a livello internazionale sulla scia di un rialzo dei casi osservato inizialmente nel Regno Unito. Di questi, 35 sono segnalati dall’Italia. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento epidemiologico, al 10 maggio, diffuso oggi dall’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. I casi hanno raggiunto approssimativamente quota 450 nel mondo (compresi i 163 del Regno Unito). E si registrano anche 11 morti, segnalati dall’Indonesia (5), dalla Palestina (1) e dagli Stati Uniti (5). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono tra 102 e 106 idia eziologia sconosciuta identificati nei bambini in Ue/Spazio economico europeo, dopo che è scattato l’alert a livello internazionale sulla scia di un rialzo deiosservato inizialmente nel Regno Unito. Di questi, 35 sono segnalati dall’. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento epidemiologico, al 10 maggio, diffuso oggi dall’, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ihanno raggiunto approssimativamente quota 450 nel mondo (compresi i 163 del Regno Unito). E si registrano anche 11 morti, segnalati dall’Indonesia (5), dalla Palestina (1) e dagli Stati Uniti (5). L'articolo proviene daSera.

