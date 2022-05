(Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. - I percorsi di cura per il paziente con diabete hanno bisogno di "una semplificazione. Ildei livelli glicemici è, in questo senso, un esempio emblematico, se si considera il ...

Advertising

TV7Benevento : Endocrinologo Lenzi: 'In controllo glicemia diabetici tecnologie ignorate' - - italiaserait : Endocrinologo Lenzi: ‘In controllo glicemia diabetici tecnologie ignorate’ -

Adnkronos

Così Andrea, ordinario di Endocrinologia, al Policlinico Umberto I di Roma, intervenendo oggi alla Camera dei Deputati al convegno su "Innovazione e sostenibilità nella governance dei sistemi ...Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo': 'I tumori neuroendocrini - ha spiegato Andrea, ordinario di Endocrinologia ... Endocrinologo Lenzi: 'In controllo glicemia diabetici tecnologie ignorate' Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - I percorsi di cura per il paziente con diabete hanno bisogno di “una semplificazione. Il controllo dei ...«Questa nuova realtà – ha spiegato Andrea Lenzi, Professore ordinario di endocrinologia e Direttore del Dipartimento di medicina sperimentale dell’università Sapienza – farà parte della rete ...