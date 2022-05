Draghi: «Tutti devono fare uno sforzo per la pace. Anche gli Usa» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ore 17.30 - La conferenza stampa del premier dopo l'incontro con Biden "L'incontro di ieri con il presidente Biden è andato molto bene. In questo incontro ci siamo trovati d'accordo sul fatto che bisogna sostenere l'Ucraina - ha esordito il presidente Draghi - ma bisogna Anche cominciare a parlare di pace. E deve essere una pace che vuole l'Ucraina'. "Abbiamo concordato che occorre continuare a sostenere l'Ucraina e a fare pressione su Mosca ma Anche cominciare a chiedersi come si costruisce la pace. Il percorso negoziale e' molto difficile ma il primo punto punto e' come costruire questo percorso negoziale, deve essere una pace che che vuole l'Ucraina, non una pace imposta". Lo ha detto il premier Mario Draghi in una ... Leggi su panorama (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ore 17.30 - La conferenza stampa del premier dopo l'incontro con Biden "L'incontro di ieri con il presidente Biden è andato molto bene. In questo incontro ci siamo trovati d'accordo sul fatto che bisogna sostenere l'Ucraina - ha esordito il presidente- ma bisognacominciare a parlare di. E deve essere unache vuole l'Ucraina'. "Abbiamo concordato che occorre continuare a sostenere l'Ucraina e apressione su Mosca macominciare a chiedersi come si costruisce la. Il percorso negoziale e' molto difficile ma il primo punto punto e' come costruire questo percorso negoziale, deve essere unache che vuole l'Ucraina, non unaimposta". Lo ha detto il premier Marioin una ...

