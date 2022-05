Draghi con Biden diventa colomba | ogni canale per la pace

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Magari fosse il punto di una svolta. L'incontro tra Marioe Joe, stando al contenuto delle dichiarazioni, pare essere una rivendicazione di quella linea europea di fronte alla quale, almeno fin qui, il premier italiano era sembrato discostarsi. «Dobbiamo utilizzareper la, per un cessare il fuoco e l'avvio di negoziati credibili», ha detto l'inquilino di Palazzo Chigi. Subito dopo, la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, interpellata sul punto dai giornalisti, ha sì ribadito la disponibilità di una soluzione diplomatica, per quanto poi abbia fatto notare che «i russi non sono disposti a sedersi al tavolo». Reazione del tutto prevedibile, quella americana, tuttavia le parole del Presidente del Consiglio italiano paiono portare acqua al mulino di una soggettività ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Prima giornata della visita negli ???? del Presidente Draghi. Oggi a Washington l’incontro con @POTUS Biden alla Casa… - riotta : Il premier #Draghi dal presidente @joebiden taglia corto con quelli che svendono pezzi di #Ucraina ai saldi 'La pac… - fattoquotidiano : Guerra totale: Putin fa il moderato, Macron gli fa sponda, Draghi sta con Biden? - ultimitweet : RT @enricocolosimo: Dal Mit al lavoro con Janet Yellen, le radici americane di Draghi - edoludo : RT @Luca__Pagani: Grave incidente sul lavoro: Mario #Draghi si frattura i menischi durante l'incontro con Joe Biden. -

Ore 06:09 - Biden:ribadita forte e ampia partnership Usa - Italia 'Oggi pomeriggio ho incontrato il primo ministro italiano Marioalla Casa Biancail quale abbiamo ribadito la ...... confermato nel corso della visita del presidente del Consiglio Marioal presidente Joe Biden. Le due missioni Circa 500 soldati in Bulgaria, 600 in Ungheria . Guerini lo ha spiegato...Per dipendenti e pensionati il bonus verrà inserito in busta paga e nel cedolino senza presentare domanda, ma come lo riceveranno le altre categorie di lavoratoriDraghi, insomma, non ha combattuto battaglie che non poteva vincere in Europa vista la resistenza di Germania e altri (non risultano sue iniziative di moral suasion sul cancelliere Olaf Scholz, con il ...