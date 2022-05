Concorso Inps 15 professionisti area legale: prove scritte a maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) ****aggiornamento dell’11/05/2022: confermate le date previste per l’espletamento delle prove scritte (19 e 20 maggio 2022) e le indicazioni circa gli orari e la consegna dei testi di consultazione tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10 maggio 2022. Si precisa, inoltre, che il candidato impossibilitato a presentarsi nel giorno e nell’ora stabilita (18 maggio 2022 dalle 9,00 alle 12,00) potrà provvedere alla consegna dei testi di consultazione tramite un delegato. Leggi l’avviso ***aggiornamento del 22/04/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 22 aprile 2022 è stato pubblicato il diario delle prove scritte del Concorso Inps per l’assunzione di 15 professionisti di area ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 11 maggio 2022) ****aggiornamento dell’11/05/2022: confermate le date previste per l’espletamento delle(19 e 202022) e le indicazioni circa gli orari e la consegna dei testi di consultazione tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 102022. Si precisa, inoltre, che il candidato impossibilitato a presentarsi nel giorno e nell’ora stabilita (182022 dalle 9,00 alle 12,00) potrà provvedere alla consegna dei testi di consultazione tramite un delegato. Leggi l’avviso ***aggiornamento del 22/04/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 22 aprile 2022 è stato pubblicato il diario delledelper l’assunzione di 15di...

PrecariINPS : @AndreaOrlandosp @cgilnazionale Gentile Ministro, le ricordiamo che gli #Avvocati INPS sono pochi e noi… - ElenaGrazi1 : Mai io che da tor vergata e Marco macchia e Santoro Maria Luisa e Fabio elefante da 4 anni lavoro in appalti pubbli… - INPS_it : L'#INPS attraverso il Fondo #PSMSAD indice un concorso per la premiazione di testi inediti in lingua italiana. Il… - MariaGiuliaDelf : RT @PrecariINPS: @AndreaOrlandosp Gentile Ministro, nel giorno della #festadeilavoratori, le ricordiamo che gli #Avvocati INPS sono pochi e… - abkodo2 : RT @PrecariINPS: @AndreaOrlandosp Gentile Ministro, nel giorno della #festadeilavoratori, le ricordiamo che gli #Avvocati INPS sono pochi e… -