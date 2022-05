Ascolti Tv 10 maggio 2022 | exploit per l' Eurovision | al pomeriggio Vita in diretta al 20% e cresce Rai2 con il Giro d' Italia

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 316.000 (1,5%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 3.892.000 (26,7%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 3.049.000 (21,8%). Nel daytime da segnalare in ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv 10 maggio 2022: molto bene la prima dell’Eurovision Song Contest targato Rai - il_Case : Ascolti TV | Martedì 10 Maggio 2022· Bene l’Eurovision: 5,5 mln – 27% - marcoluci1 : RT @tvblogit: Ascolti tv martedì 10 maggio 2022: prima semifinale Eurovision a 5,5 milioni - marcoluci1 : Ascolti tv martedì 10 maggio 2022: prima semifinale Eurovision a 5,5 milioni - Raiofficialnews : #AscoltiTv di martedì #10maggio ?? -

del 102022 in prima serata su Rai1 - dalle 20.58 alle 23.13 - la prima semifinale di Eurovision Song Contest 2022 ha conquistato una media di 5.507.000 spettatori pari al 27%) ...L'Eurovision 2022 di Torino è iniziato ufficialmente . Ieri, 102022, è andata in onda su Rai1 la prima semifinale della kermesse musicale europea, in ...il successo in termini dinon ...Ascolti del 8 maggio 2022 in prima serata su Rai1 la prima tv di Rinascere ha conquistato una media di 3.509.000 spettatori pari al 18,5% di share. Su Canale5 anche l’ultima puntata di Big Show (1.376 ...Ascolti TV martedì 10 maggio, D’Urso sconfitta nella fascia pomeridiana Tale delusione arriva dal dato sugli ascolti dei programmi sulla TV generalista di ieri, martedì 10 maggio. Nonostante il grande ...