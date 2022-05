Ambra Angiolini a Stromboli con l’impermeabile del Primo Maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ambra Angiolini ha scelto Stromboli per una vacanza all’insegna della natura e del relax. Peccato per il meteo che non è stato clemente con lei: cielo grigio e nuvole l’hanno scoraggiata dallo sfoggiare il Primo bikini di stagione. Accantonata l’idea del beachwear dunque, ha preferito optare per un trench Woolrich più consono alle temperature. Si tratta di una vecchia conoscenza: è lo stesso indossato per presentare il Concerto del Primo Maggio a Roma. I look di Ambra Angiolini sul palco del Concertone Sul maglione i colori dell’UcrainaAl Concertone, ormai Ambra Angiolini è una padrona di casa rodata. Per la quinta volta consecutiva ha presentato l’evento di piazza San Giovanni, quest’anno affiancata da Bugo. Per lei ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 11 maggio 2022)ha sceltoper una vacanza all’insegna della natura e del relax. Peccato per il meteo che non è stato clemente con lei: cielo grigio e nuvole l’hanno scoraggiata dallo sfoggiare ilbikini di stagione. Accantonata l’idea del beachwear dunque, ha preferito optare per un trench Woolrich più consono alle temperature. Si tratta di una vecchia conoscenza: è lo stesso indossato per presentare il Concerto dela Roma. I look disul palco del Concertone Sul maglione i colori dell’UcrainaAl Concertone, ormaiè una padrona di casa rodata. Per la quinta volta consecutiva ha presentato l’evento di piazza San Giovanni, quest’anno affiancata da Bugo. Per lei ...

