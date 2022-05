Ai play off il Benevento ritrova Manganiello: c’è un precedente proprio nei preliminari (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La prima volta in stagione del Benevento e di Gianluca Manganiello di Pinerolo. Il fischietto piemontese è stato designato per il confronto da dentro o fuori con l’Ascoli, valevole per il turno preliminare dei play off di serie B. Manganiello “manca” con i giallorossi dal match perso in casa lo scorso anno contro l’Atalanta (1-4) di Gasperini. L’arbitro della provincia di Torino ha già diretto la Strega in un turno preliminare degli spareggi: stagione 2016/17, la formazione di Marco Baroni eliminò lo Spezia (2-1) di Mimmo Di Carlo con le reti di Ceravolo e Puscas. Al “Del Duca” gli assistenti saranno Giovanni Baccini di Conegliano e Valerio Vecchi di Lamezia Terme. Il veneto manca dal campionato 2018/19, precisamente dalla gara casalinga pareggiata con il Padova ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La prima volta in stagione dele di Gianlucadi Pinerolo. Il fischietto piemontese è stato designato per il confronto da dentro o fuori con l’Ascoli, valevole per il turno preliminare deioff di serie B.“manca” con i giallorossi dal match perso in casa lo scorso anno contro l’Atalanta (1-4) di Gasperini. L’arbitro della provincia di Torino ha già diretto la Strega in un turno preliminare degli spareggi: stagione 2016/17, la formazione di Marco Baroni eliminò lo Spezia (2-1) di Mimmo Di Carlo con le reti di Ceravolo e Puscas. Al “Del Duca” gli assistenti saranno Giovanni Baccini di Conegliano e Valerio Vecchi di Lamezia Terme. Il veneto manca dal campionato 2018/19, precisamente dalla gara casalinga pareggiata con il Padova ...

