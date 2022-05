Adunata degli alpini | c' è la prima denuncia per molestie sessuali

Agenzia_Ansa : Sono centinaia, e continuano ad aumentare, le denunce di molestie raccolte a Rimini da Non una di meno, nel corso d… - ilpost : È stata presentata la prima denuncia formale per le presunte molestie da parte degli Alpini all’adunata di Rimini - stanzaselvaggia : Più di cento donne, alcune giovanissime, hanno testimoniato di aver subito molestie da parte di partecipanti all’ad… - frankavilla : RT @giodiamanti: Ogni anno, decine di accuse di molestie durante l’adunata nazionale degli alpini. La politica è un po’ troppo silente - DeniseSnowWhite : RT @mariacafagna: Immaginate se in una città italiana si fosse tenuta una grande adunata di uomini provenienti dal nord Africa; immaginate… -

Stop alle adunateAlpini. Dopo i fatti di Rimini, con l'arrivo di 150 denunce per molestie all'delle Penne Nere, in poche ore sono state raccolte oltre 12 mila firme per chiedere che i tradizionali ...Rimini, Alpini choc: centinaia di denunce di molestie sessuali all'Che siano stati alpini gli autori delle molestie denunciate durante il radunoAlpini a Rimini Papais non ci crede, '...Durante la tre giorni dell'adunata nazionale degli Alpini, l'associazione Non una di meno ha ricevuto oltre 150 segnalazioni di abusi e molestie tramite i propri canali social, tra tentativi di aggres ..."Sugli Alpini si è creato un clima che non mi piace. Per niente". Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad affida ai social le sue riflessioni sul baillame ...