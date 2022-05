Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2022 ore 17:15 (Di martedì 10 maggio 2022) Viabilità DEL 10 MAGGIO 2022 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA CODE A TRATTI INTERESSANO LA FLAMINIA E LA CASSIA RISPETTIVAMENTE TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA, NEI DUE SENSI DI MARCIA E DA TOR DI QUINTO A LABARO, IN USCITA PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE QUESTA SERA E DOMANI SERA CONCERTO DEI LITFIBA ALL’ATLANTICO LIVE. DIVIETI DI SOSTA NELL’AREA DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ DA GINA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 10 maggio 2022)DEL 10 MAGGIO17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL RACCORDO, IN USCITA CODE A TRATTI INTERESSANO LA FLAMINIA E LA CASSIA RISPETTIVAMENTE TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA, NEI DUE SENSI DI MARCIA E DA TOR DI QUINTO A LABARO, IN USCITA PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE QUESTA SERA E DOMANI SERA CONCERTO DEI LITFIBA ALL’ATLANTICO LIVE. DIVIETI DI SOSTA NELL’AREA DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ DA GINA ...

