Uomini e Donne, nuove avances a Federica Aversano: "Quel neo sulle labbra…" (Di martedì 10 maggio 2022) Federica Aversano continua a collezionare complimenti e avences esplicite. Prima da parte di Alessandro Vicinanza, che avrebbe voluto corteggiarla, poi da parte di un altro cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, che di recente ha ammesso di andare pazzo per un dettaglio del suo volto: il caratteristico neo sul labbro. "La trovo bellissima, mi piaceva molto il suo neo sul labbro e anche caratterialmente mi ha colpito" ha ammesso l'ex di Ida Platano, che però non era in studio durante il trono di Matteo Ranieri, che alla fine non ha scelto Federica, la quale pare che il prossimo anno tornerà a Uomini e Donne nelle vesti di tronista. E ancora: "Da casa percepivo tutte le sue paure e le comprendevo…". Insomma, non è da escludersi la possibilità ...

