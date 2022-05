Ultime Notizie – Morto Richard Benson, Carlo Verdone: “Metti il distorsore in cielo” (Di martedì 10 maggio 2022) Non solo fan. Per l’addio a Richard Benson, Morto oggi a 67 anni, anche Carlo Verdone scrive su Facebook in ricordo del musicista protagonista di un ruolo diventato poi cult nel film del regista romano ‘Maldetto il giorno che ti ho incontrato’. “Mi hanno comunicato in questo momento che Richard Benson, chitarrista, conduttore televisivo e radiofonico, e con me attore (Maledetto il Giorno che ti ho Incontrato) ci ha lasciato oggi – scrive Verdone -. Rimasi folgorato quando lo vidi parlare di grandi chitarristi e gruppi a me sconosciuti in una emittente televisiva romana, ‘TVA 40?. Era stravagante, un po’ folle ma decisamente un personaggio da tenere presente per un film. E così gli offrii il ruolo di un conduttore adrenalinico in un programma dal ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Non solo fan. Per l’addio aoggi a 67 anni, anchescrive su Facebook in ricordo del musicista protagonista di un ruolo diventato poi cult nel film del regista romano ‘Maldetto il giorno che ti ho incontrato’. “Mi hanno comunicato in questo momento che, chitarrista, conduttore televisivo e radiofonico, e con me attore (Maledetto il Giorno che ti ho Incontrato) ci ha lasciato oggi – scrive-. Rimasi folgorato quando lo vidi parlare di grandi chitarristi e gruppi a me sconosciuti in una emittente televisiva romana, ‘TVA 40?. Era stravagante, un po’ folle ma decisamente un personaggio da tenere presente per un film. E così gli offrii il ruolo di un conduttore adrenalinico in un programma dal ...

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - fanpage : #Ucraina, giungono terribili notizie di stupri, sparizioni e torture ai danni soprattutto di donne e ragazze - fanpage : #Covid19, è ancora boom di casi a #Shangai - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 10-05-2022 ore 15:10 - #Ultime #Notizie #10-05-2022 #15:10 - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Quando arriverà il bonus da 200 euro per i pensionati? E come funzionerà? Secondo le ultime notizie, l'assegno da 200 euro verrà… -