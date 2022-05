Ucraina: Malpezzi (Pd), 'proposta Ue forte segnale per diplomazia e pace' (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag (Adnkronos) - "Una posizione europea che parla con una voce sola può essere molto forti. Difendere l'Ucraina significa difendere i valori europei e le potenziali misure di diplomazia per arrivare ad un accordo". Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a Rainews24. "Ribadisco le parole di Letta, quando facciamo un invito ai maggiori leader europei di recarsi a Kiev possiamo dare prova di una Europa pacificatrice, un segnale molto forte per costruire proposte con la diplomazia che possono portare alla pace, quindi senza umiliazione di chi è stato fermato", ha aggiunto Malpezzi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag (Adnkronos) - "Una posizione europea che parla con una voce sola può essere molto forti. Difendere l'significa difendere i valori europei e le potenziali misure diper arrivare ad un accordo". Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simonaa Rainews24. "Ribadisco le parole di Letta, quando facciamo un invito ai maggiori leader europei di recarsi a Kiev possiamo dare prova di una Europa pacificatrice, unmoltoper costruire proposte con lache possono portare alla, quindi senza umiliazione di chi è stato fermato", ha aggiunto

