Ucraina, Draghi “Con gli Usa uniti nel condannare invasione” (Di martedì 10 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Putin ha pensato di poterci dividere ma ha fallito, siamo insieme nella condanna della guerra in Ucraina e nell’imporre sanzioni alla Russia. Siamo uniti nel condannare l’invasione dell’Ucraina, uniti nelle sanzioni e nell’aiutare l’Ucraina come ci ha chiesto il presidente Zelensky”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrando il presidente degli Stati uniti, Joe Biden, alla Casa Bianca. “In Italia e in Europa adesso le persone vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza e di questa macelleria e pensano che cosa possiamo fare per portare la pace”, ha aggiunto. “Le nostre nazioni sono unite in modo forte e la guerra in Ucraina ha ulteriormente rafforzato l’unione”, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 10 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Putin ha pensato di poterci dividere ma ha fallito, siamo insieme nella condanna della guerra ine nell’imporre sanzioni alla Russia. Siamonell’dell’nelle sanzioni e nell’aiutare l’come ci ha chiesto il presidente Zelensky”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, incontrando il presidente degli Stati, Joe Biden, alla Casa Bianca. “In Italia e in Europa adesso le persone vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza e di questa macelleria e pensano che cosa possiamo fare per portare la pace”, ha aggiunto. “Le nostre nazioni sono unite in modo forte e la guerra inha ulteriormente rafforzato l’unione”, ...

Advertising

Corriere : Nuovi invii di armi e soldati da schierare sul fianco Est: ecco le richieste degli Stati Uniti all’Italia - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Decine di cadaveri di soldati russi sono stati abbandonati sul campo di battaglia e nelle case dei villag… - fattoquotidiano : Ucraina, Ghisleri a La7: “Un italiano su 4 vede troppo stretto legame Draghi-Biden. C’è poca fiducia in Ue e solo i… - aferrarigmail : RT @Libero_official: #Draghi da #Biden alla Casa Bianca: 'Insieme nella condanna all'invasione dell'#Ucraina, ma gli italiani e gli europei… - Dim85395507M : RT @strange_days_82: Travaglio critica fortemente Draghi. 'È ipocrita, per fortuna in Europa nessuno lo ascolta' 1/2 #AccordiEDisaccordi #T… -