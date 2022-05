Traffico Roma del 10-05-2022 ore 11:30 (Di martedì 10 maggio 2022) Luceverde Roma di nuovo Buongiorno Ben ritrovati in redazione Massimo vecchia è ancora code sulla tangenziale est in direzione dello Stadio Olimpico dell’uscita della 24 fino a Corso di Francia la causa un incidente sul tratto Urbano della A24 di conseguenza abbiamo attese Per entrare in tangenziale code quindi a partire da Portonaccio sul Raccordo Anulare Code in carreggiata esterna tra Castel Giubileo e via Flaminia sulla via Flaminia si sta in coda per Traffico lavori e un incidente dal raccordo a via dei Due Ponti incidente con cuore anche sulla formazione Roma sud e Tra la barriera di Roma Est e Torrenova in direzione del raccordo anulare con le poi sulla Pontina nelle due direzioni in avvicinamento al cantiere di Castel di Decima sia verso l’Eur in direzione Pomezia fino alle 19 riprese cinematografiche in via ... Leggi su romadailynews (Di martedì 10 maggio 2022) Luceverdedi nuovo Buongiorno Ben ritrovati in redazione Massimo vecchia è ancora code sulla tangenziale est in direzione dello Stadio Olimpico dell’uscita della 24 fino a Corso di Francia la causa un incidente sul tratto Urbano della A24 di conseguenza abbiamo attese Per entrare in tangenziale code quindi a partire da Portonaccio sul Raccordo Anulare Code in carreggiata esterna tra Castel Giubileo e via Flaminia sulla via Flaminia si sta in coda perlavori e un incidente dal raccordo a via dei Due Ponti incidente con cuore anche sulla formazionesud e Tra la barriera diEst e Torrenova in direzione del raccordo anulare con le poi sulla Pontina nelle due direzioni in avvicinamento al cantiere di Castel di Decima sia verso l’Eur in direzione Pomezia fino alle 19 riprese cinematografiche in via ...

