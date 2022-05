Taiwan devia dalla strategia cinese ‘Covid zero’ e l’Oms non la ascolta: perché? (Di martedì 10 maggio 2022) Un virus. Due “Cine”. Due sistemi. Eppure, agli importanti appuntamenti dell’Oms di questo mese, a Ginevra, la Repubblica Popolare cinese sarà presente; la Repubblica di Cina (meglio nota come Taiwan), invece no. La qualità di membro dell’Oms, infatti, può essere attribuita soltanto agli Stati e, nel nome del principio della “Cina Unica”, la partecipazione di entrambe non è in alcun modo possibile. Sarebbe invece possibile restituire a Taiwan lo status di osservatore, senza diritto di voto, ma con possibilità di contribuire attivamente alla salvaguardia della salute mondiale; patrimonio comune al quale Taipei ha dimostrato in questi anni di avere un prezioso contributo da offrire. Ciò risulta chiaro osservando la gestione della pandemia delle due Cine. Giovedì 5 maggio, i 7 uomini più potenti della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Un virus. Due “Cine”. Due sistemi. Eppure, agli importanti appuntamenti deldi questo mese, a Ginevra, la Repubblica Popolaresarà presente; la Repubblica di Cina (meglio nota come), invece no. La qualità di membro del, infatti, può essere attribuita soltanto agli Stati e, nel nome del principio della “Cina Unica”, la partecipazione di entrambe non è in alcun modo possibile. Sarebbe invece possibile restituire alo status di osservatore, senza diritto di voto, ma con possibilità di contribuire attivamente alla salvaguardia della salute mondiale; patrimonio comune al quale Taipei ha dimostrato in questi anni di avere un prezioso contributo da offrire. Ciò risulta chiaro osservando la gestione della pandemia delle due Cine. Giovedì 5 maggio, i 7 uomini più potenti della ...

