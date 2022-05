Stragi del ’92, perché non è vero che sappiamo già tutto? Segui la diretta con Peter Gomez, Giuseppe Pipitone e Marco Colombo (Di martedì 10 maggio 2022) Venerdì 6 maggio è stata pubblicata la prima puntata di Mattanza, il podcast sulle Stragi del 92 prodotto dal Fatto Quotidiano e formato da Giuseppe Pipitone che lo ha scritto assieme a Marco Colombo. Martedì 10 maggio alle 16 sarà l’occasione per parlarne assieme al direttore Peter Gomez in una diretta social con i due autori. Introduce Alessandro Madron L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Venerdì 6 maggio è stata pubblicata la prima puntata di Mattanza, il podcast sulledel 92 prodotto dal Fatto Quotidiano e formato dache lo ha scritto assieme a. Martedì 10 maggio alle 16 sarà l’occasione per parlarne assieme al direttorein unasocial con i due autori. Introduce Alessandro Madron L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

