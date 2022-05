Spread Btp - Bund: in calo sotto 200 punti (Di martedì 10 maggio 2022) Il differenziale tra Btp e Bund è tornato sotto 200 punti, facendo segnare 199,1 intorno alle 14, rispetto ai 205,5 punti della chiusura del giorno precedente. Aveva sorpassato i 200 punti dal 6 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) Il differenziale tra Btp eè tornato200, facendo segnare 199,1 intorno alle 14, rispetto ai 205,5della chiusura del giorno precedente. Aveva sorpassato i 200dal 6 ...

