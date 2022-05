Sosa: “Spalletti è tra i migliori allenatori in circolazione. Se fossi nel Napoli, lo farei con Osimhen” (Di martedì 10 maggio 2022) Roberto “Pampa” Sosa, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte commentando la stagione del Napoli fino a questo momento e ricordando la squadra del primo scudetto. Queste le sue parole: “Quando il Napoli vinse il primo scudetto avevo 12 anni ed ho questo ricordo di mio padre che si svegliava sempre, nonostante il fuso orario, per vedere le partite di Diego e del Napoli. Io pensavo che esistesse solo il Napoli di Maradona, un po’ come è capitato a tutti gli argentini. In tutta l’Argentina si guardava il Napoli e Diego, che ci rappresentava in Europa. Spalletti da riconfermare? Spalletti ha una grossa personalità, l’ho conosciuto ad Udine ed è stato per me ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 10 maggio 2022) Roberto “Pampa”, ex calciatore del, è intervenuto nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte commentando la stagione delfino a questo momento e ricordando la squadra del primo scudetto. Queste le sue parole: “Quando ilvinse il primo scudetto avevo 12 anni ed ho questo ricordo di mio padre che si svegliava sempre, nonostante il fuso orario, per vedere le partite di Diego e del. Io pensavo che esistesse solo ildi Maradona, un po’ come è capitato a tutti gli argentini. In tutta l’Argentina si guardava ile Diego, che ci rappresentava in Europa.da riconfermare?ha una grossa personalità, l’ho conosciuto ad Udine ed è stato per me ...

Advertising

napolipiucom : Sosa: 'So chi sarà l'allenatore del Napoli, ero al telefono con De Laurentiis' #napoli #sosa #Spalletti… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Sosa: 'Osimhen non va venduto, Spalletti uno dei migliori in circolazione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Sosa: 'Osimhen non va venduto, Spalletti uno dei migliori in circolazione' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Sosa: 'Osimhen non va venduto, Spalletti uno dei migliori in circolazione' - apetrazzuolo : IL PARERE - Sosa: 'Osimhen non va venduto, Spalletti uno dei migliori in circolazione' -