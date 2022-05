Servizi di comparazione | sempre più richiesti sul web i preventivi per l’assicurazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 10 maggio 2022) Assicurare l’auto per la Responsabilità Civile, come è noto, è un obbligo, e il mercato propone oggi una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere il più adatto, in base alle esigenze, al tipo di veicolo, al costo e alla possibilità di aggiungere ulteriori garanzie. Ciò significa che, prima di scegliere una polizza RC Auto, il consiglio è quello di mettere a confronto le proposte di diverse compagnie, e di valutare attentamente il costo totale del premio e le caratteristiche del contratto stesso. Affidarsi a un portale comparatore, come per esempio 6sicuro.it, è quindi da considerarsi un’ottima soluzione per conoscere con precisione i costi delle polizze assicurative RC Auto e delle eventuali garanzie aggiuntive e confrontarli con tutta tranquillità prima di procedere con l’acquisto. Come funziona uno di...