Roger Balduino tenta di violare il regolamento | ma viene incastrato

Advertising

IsaeChia : #Isola 16, Roger Balduino fa recapitare un bigliettino a Estefania Bernal, ma la reazione di lei è inaspettata Il… - zazoomblog : Roger Balduino cerca di corrompere il medico dell’Isola: “ti abbiamo beccato” c’entra Estefania - #Roger #Balduino… - blogtivvu : Roger Balduino cerca di corrompere il medico dell’Isola: “ti abbiamo beccato”, c’entra Estefania #isola - zazoomblog : Guendalina Tavassi accusa Roger Balduino all’Isola dei Famosi: “Facile chiedere scusa con la pancia piena” -… - zazoomblog : Guendalina Tavassi accusa Roger Balduino all’Isola dei Famosi: “Facile chiedere scusa con la pancia piena” -… -

Nonostante il biglietto scritto per lei dae che avrebbe potuto costargli caro, Estefania Bernal nel corso della puntata di ieri dell'Isola ha espresso tutta la sua delusione per il ragazzo. La naufraga potrebbe mettere un punto ...(Voto 8),questa sera è stato colto in fragrante nell'infrangere le regole dell'Isola dei Famosi 2022, il naufrago ha cercato di corrompere il medico dello staff per consegnare un ...Ieri sera è stato portato alla luce un fatto che coinvolge Roger Balduino. Sembrerebbe, infatti, che il naufrago de L’Isola dei Famosi abbia tentato di violare il regolamento, ma è stato pizzicato da ...Cosa sta succedendo fra Roger ed Estefania sull'Isola dei Famosi All'interno del nostro articolo tutti i dettagli!