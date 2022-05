**Riforme: Meloni, 'maggioranza non scappi da confronto su presidenzialismo'** (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Noi abbiamo presentato una proposta di legge in senso semipresidenziale alla francese, ma siamo disponibili a discutere di tutto. La maggioranza non voti l'emendamento soppressivo dell'intera proposta per scappare da questo dibattito, perchè se lo faranno noi sapremo che Pd, Cinquestelle e compagnia non vorranno far altro che mantenere un sistema nel quale continuare a fare liberamente i loro giochi di palazzo sulla pelle dei cittadini. Tolto questo siamo disposti a parlare di tutto per dare a questa nazione una democrazia e adeguata". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante un sit in dei parlamentari del partito di fronte a Montecitorio, prima che l'Aula della Camera inizi l'esame della proposta di legge per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. A sintetizzare la posizione di Fdi uno ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Noi abbiamo presentato una proposta di legge in senso semipresidenziale alla francese, ma siamo disponibili a discutere di tutto. Lanon voti l'emendamento soppressivo dell'intera proposta per scappare da questo dibattito, perchè se lo faranno noi sapremo che Pd, Cinquestelle e compagnia non vorranno far altro che mantenere un sistema nel quale continuare a fare liberamente i loro giochi di palazzo sulla pelle dei cittadini. Tolto questo siamo disposti a parlare di tutto per dare a questa nazione una democrazia e adeguata". Così Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, durante un sit in dei parlamentari del partito di fronte a Montecitorio, prima che l'Aula della Camera inizi l'esame della proposta di legge per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. A sintetizzare la posizione di Fdi uno ...

