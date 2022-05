Questa foto di dolci con i simboli del battaglione Azov è falsa (Di martedì 10 maggio 2022) Il 24 aprile 2022 su Twitter è stata pubblicata una foto che mostra dei dolci con sopra il nome e il simbolo del battaglione ucraino Azov. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il tweet: «Nel frattempo in ucraina, la pasqua si festeggia con i dolci dedicati all’Azof. Adolf e Bandera avrebbero apprezzato». Il riferimento è al battaglione ultra nazionalita Azov, inquadrato nella Guardia nazionale dell’Ucraina, la componente di riserva delle forze armate di Kiev. Il tweet contiene un’immagine modificata che veicola una notizia falsa. Nell’immagine originale, pubblicata il 26 aprile 2019 del canale televisivo ucraino ICTV, sopra i dolci non compare né il nome né il simbolo del ... Leggi su facta.news (Di martedì 10 maggio 2022) Il 24 aprile 2022 su Twitter è stata pubblicata unache mostra deicon sopra il nome e il simbolo delucraino. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il tweet: «Nel frattempo in ucraina, la pasqua si festeggia con idedicati all’Azof. Adolf e Bandera avrebbero apprezzato». Il riferimento è alultra nazionalita, inquadrato nella Guardia nazionale dell’Ucraina, la componente di riserva delle forze armate di Kiev. Il tweet contiene un’immagine modificata che veicola una notizia. Nell’immagine originale, pubblicata il 26 aprile 2019 del canale televisivo ucraino ICTV, sopra inon compare né il nome né il simbolo del ...

