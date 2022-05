Pentathlon, World Cup Albena 2022: 4 azzurre qualificate alle semifinali (Di martedì 10 maggio 2022) Ha preso il via nella giornata odierna la terza tappa della World Cup 2022 di Pentathlon moderno. L’appuntamento di Albena (Bulgaria) è scattato con le qualificazioni femminili che porteranno a semifinali e, successivamente, alla finale in programma sabato 14 maggio. Per i colori azzurri erano impegnate Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro), Aurora Tognetti (Carabinieri) e Francesca Tognetti (Carabinieri). Le nostre portacolori hanno tutte staccato il pass per il turno successivo e lo hanno spesso fatto in maniera brillante. Nel Gruppo A, infatti, Aurora Tognetti ha concluso al comando con 1062 punti contro i 1046 della britannica Charlie Follett ed i 1045 della uzbeka Alise Fakhrutdinova. Quarta la messicana Tamara Vega con 1044 a pari merito con la britannica Jessica Varley, ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Ha preso il via nella giornata odierna la terza tappa dellaCupdimoderno. L’appuntamento di(Bulgaria) è scattato con le qualificazioni femminili che porteranno ae, successivamente, alla finale in programma sabato 14 maggio. Per i colori azzurri erano impegnate Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro), Aurora Tognetti (Carabinieri) e Francesca Tognetti (Carabinieri). Le nostre portacolori hanno tutte staccato il pass per il turno successivo e lo hanno spesso fatto in maniera brillante. Nel Gruppo A, infatti, Aurora Tognetti ha concluso al comando con 1062 punti contro i 1046 della britannica Charlie Follett ed i 1045 della uzbeka Alise Fakhrutdinova. Quarta la messicana Tamara Vega con 1044 a pari merito con la britannica Jessica Varley, ...

Advertising

OA_Sport : #Pentathlon, World Cup Albena 2022: avanzano alle semifinali tutte e 4 le azzurre al via delle qualificazioni - Federpentathlon : Tutto pronto ad Albena per il via della terza tappa della World Cup 2022 di Pentathlon Moderno. Domani le qualifica… - sportface2016 : #Pentathlon moderno, #WorldCup 2022: ecco gli otto convocati di #Valentini per #Albena - caicio43 : RT @_Carabinieri_: Doppietta d’argento per i pentatleti azzurri del Centro Sportivo #Carabinieri nella seconda tappa della World Cup di Bud… - ms_michelesica : RT @_Carabinieri_: Doppietta d’argento per i pentatleti azzurri del Centro Sportivo #Carabinieri nella seconda tappa della World Cup di Bud… -