Pd | Marcucci | ' il mio libro un viaggio tra tre Repubbliche'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Da oggi in libreria 'Io sono liberale', il libro che ho scritto con il giornalista parlamentare Giovanni Lamberti, per Piemme. Vi chiederete perché un libro, perché un altro libro di un politico? La risposta è persino banale: mi sono accorto di avere qualcosa da raccontare sul mio viaggio tra tre Repubbliche". Lo scrive il senatore Pd, Andrea Marcucci, su Fb. "Un viaggio cominciato nel 1992, all'alba di Tangentopoli, quando venni eletto giovanissimo (avevo 27 anni) alla Camera, deputato del Partito Liberale. Si, avete letto bene, liberale, che poi è la mia cifra culturale e politica anche 30 anni dopo. Un liberale che ha contrastato Berlusconi, che è passato dalla Margherita e da uno stretto rapporto di collaborazione con Francesco Rutelli ...

