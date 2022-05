Palomino, Zapata e Scalvini dovrebbero essere disponibili a San Siro con il Milan (Di martedì 10 maggio 2022) Atalanta Zapata e Scalvini non hanno giocato a La Spezia, Palomino è stato sostituito dopo il primo tempo, ma tutti e tre non preoccupano e dovrebbero essere arruolabili nella sfida di San Siro contro il Milan di domenica 15 maggio. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 10 maggio 2022) Atalantanon hanno giocato a La Spezia,è stato sostituito dopo il primo tempo, ma tutti e tre non preoccupano earruolabili nella sfida di Sancontro ildi domenica 15 maggio.

Advertising

MilanWorldForum : Atalanta: tre recuperi in vista del match col Milan Le news -) - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ? DAI CAMPI - #Immobile, Zapata, Palomino, Pellegrini, #Locatelli, Sensi, Faraoni: le novità ? - SOSFanta : ? DAI CAMPI - #Immobile, Zapata, Palomino, Pellegrini, #Locatelli, Sensi, Faraoni: le novità ?… - RussianMike31 : RT @IlBuonFabio: Intanto Gasperini non schiera Zapata e toglie Palomino all’intervallo (entrambi diffidati) in vista della finale del mond… - massitherock : RT @IlBuonFabio: Intanto Gasperini non schiera Zapata e toglie Palomino all’intervallo (entrambi diffidati) in vista della finale del mond… -