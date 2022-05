Nathalie Guetta | non c’è stato nulla da fare | La rivelazione strappalacrime dopo anni

(Di martedì 10 maggio 2022)ha svelato un retroscena toccante che nessuno si sarebbe mai atteso. Momenti impressi nella memoria per quanto si cerchi di andare aventi nel corso della propria vita. Ecco cos’ha raccontato. La vediamo ogni giovedì sera nei pdell’inimitabile Natalina in Don Matteo 13,è ormai un punto di riferimento di questa longeva fiction nella quale interpreta e sarà sempre la fedele perpetua di Terence Hill per quanto sia adesso subentrato Raoul Bova nei pdi Don Massimo. Don Matteo e-Altranotizia (Fonte: Google)Nonostante il grande successo così conqui, l’attrice però nasconde un doloroso segreto che è pronta a rivelare e condividere con i suoi ammiratori. Un’amara ...

Advertising

zazoomblog : Don Matteo Nathalie Guetta senza freni su Raoul Bova “La sua presenza è …” - #Matteo #Nathalie #Guetta #senza - infoitcultura : Don Matteo 13, la confessione inattesa di Nathalie Guetta sull’addio di Terence Hill - infoitcultura : Nathalie Guetta: “L’addio di Don Matteo ci ha lasciati sconcertati -

Don Matteo, attrice svela sull'addio di Terence Hill: 'Decisione che andava rispettata' Senza peli sulla linguaha ammesso che la scelta di Mario Girotti di lasciare, dopo tredici ...Da quando è stata diffusa la notizia dell'abbandono di Terence Hill a Don Matteo sono stati in molti ad esprimere il proprio parere, e nelle ultime ore a farlo è stata anche l'attriceche nella celebre serie televisiva di Rai 1 interpreta Natalina Diotallevi. La donna ha colto l'occasione per esprimere il suo pensiero anche sulla new entry Raoul Bova , ma quali sono ...Una serie di lettere di Don Matteo mettono a tacere l'ansia degli amici che temono il rapimento del parroco. Le sue parole sono rassicuranti. Rassicurano il maresciallo Nino Frassica, tranquillizzano ...La confessione di Nathalie Guetta non era del tutto aspettata. Ha affermato che rimpiangerà molto questa situazione.