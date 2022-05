Nasce l' Intergruppo parlamentare ' La forza e il sorriso'

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. - È stata ufficializzata oggi, alla sala stampa della Camera dei deputati, la nascita dell'che prende il nome da Lae ilOnlus, la no - profit che ...

Anna Segatti, presidente de La forza e il sorriso Onlus, ha ricordato come nel nome dell'associazione, da oggi anche dell'Intergruppo parlamentare, risieda l'essenza degli obiettivi perseguiti. "Pensiamo davvero ..." Con l'Intergruppo faciliteremo momenti di approfondimento e dibattito pubblico anche per far sì che tutti gli attori più rilevanti sull'orientamento, pubblici e privati, possano dialogare e capire ... Orientamento studenti, nasce intergruppo parlamentare. Lo annunciano i deputati Fusacchia, Carbonaro, Gribaudo, Orrico, Toccafondi e Toccalini