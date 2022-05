Maverick Vinales: “Aprilia? Migliorerò, ma non copierò Espargarò” (Di martedì 10 maggio 2022) Un grande, anzi grandissimo, inizio di Motomondiale 2022 per Aprilia: Aleix Espargarò, grazie ad una continuità di risultati, si è piazzato al secondo posto della classifica piloti della MotoGP dietro al campione del mondo Fabio Quartararo su Yamaha. Un avvio splendido per il team italiano che deve fare i conti, però, con un Maverick Vinales che non riesce a trovare il giusto feeling con la moto nera. Le dichiarazioni di Maverick Vinales Ecco cosa ha detto proprio Maverick Vinales ai microfoni di The-Race sul confronto con Aleix Espargarò: “Il punto forte di Aleix è la frenata, soprattutto il frenare molto profondo in curva. È da sei anni che lavora allo sviluppo della moto, e ne trae profitto, perché è questa la qualità nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Un grande, anzi grandissimo, inizio di Motomondiale 2022 per: Aleix, grazie ad una continuità di risultati, si è piazzato al secondo posto della classifica piloti della MotoGP dietro al campione del mondo Fabio Quartararo su Yamaha. Un avvio splendido per il team italiano che deve fare i conti, però, con unche non riesce a trovare il giusto feeling con la moto nera. Le dichiarazioni diEcco cosa ha detto proprioai microfoni di The-Race sul confronto con Aleix: “Il punto forte di Aleix è la frenata, soprattutto il frenare molto profondo in curva. È da sei anni che lavora allo sviluppo della moto, e ne trae profitto, perché è questa la qualità nel ...

Advertising

infoitsport : Povero Maverick Vinales: Suzuki lo ha messo al mondiale e Suzuki adesso lo sbatte fuori - EuroBikesEsp : RT @SkySportMotoGP: ?? CHE SHOW A MISANO ?? All'Aprilia ALL STARS non manca il divertimento ?? @guidomeda cos'è successo ? ?? E Aleix Espargarò… - MarjettoK : RT @SkySportMotoGP: ?? CHE SHOW A MISANO ?? All'Aprilia ALL STARS non manca il divertimento ?? @guidomeda cos'è successo ? ?? E Aleix Espargarò… - AndreaBen155 : RT @SkySportMotoGP: ?? CHE SHOW A MISANO ?? All'Aprilia ALL STARS non manca il divertimento ?? @guidomeda cos'è successo ? ?? E Aleix Espargarò… - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? CHE SHOW A MISANO ?? All'Aprilia ALL STARS non manca il divertimento ?? @guidomeda cos'è successo ? ?? E Aleix Espargarò… -