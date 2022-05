Lo spread è in fermento | tassi di interesse impazziti

Leggi su iltempo

(Di martedì 10 maggio 2022) Losale e fa male. Un po' l'ultima stretta della Fed, che ha alzato il costo del denaro di 0,50 punti, un po' le tensioni legate al prolungamento della guerra e il premio assicurato agli investitori che sottoscrivono debito italiano si infiamma. Ancora ieri il differenziale tra il Btp e il bund tedesco è partito al rialzo, toccando i 208 punti base, ai massimi da oltre tre anni, per poi ripiegare a quota 204. Il rendimento del Btp a dieci anni ha raggiunto i 3,2% rivedendo i livelli di novembre 2018, registrando un incremento di 7 punti base (lo 0,07%) che porta il rialzo dei rendimenti italiani dell'ultimo mese a 0,79% (+2,2% in un anno). Il movimento al rialzo dei rendimenti ha coinvolto per la verità tutti i bond europei ma, di nuovo, è più accentuato per quelli italiani. Un bund decennale tedesco paga oggi l'1,14% (lo 0,01% di venerdì). Senza considerare ...